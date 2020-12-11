До конца 2021 года все школы в Ленобласти подключат к скоростному интернету

До 2022 года во всех городских и сельских школах на территории Ленинградской области появится подключение к скоростному интернету, передает ТАСС со ссылкой на главу областного комитета обшего и профессионального образования Сергея Тарасова. Речь идет о скорости 100 Мбит/сек для городских и 50 Мбит/сек для сельских школ в рамках национального проекта "Информационная инфраструктура".

"На данный момент уже подключены 56% городских и 54% сельских школ. Все остальные школы тоже подключены к интернету, но скорость подключения ниже 100 и 50", - привел актуальные данные чиновник.

Он обратил внимание, что область оказалась хорошо подготовленной ко специфике дистанционного образования в период пандемии. Нуждающиеся в компьютерах и иной технике для обучения дети получили ее в рамках проекта "Помоги учиться дома", в который вошли коммерческие и общественные организации. На самоизоляции школьникам в Ленобласти передали таким образом порядка 3,5 тысяч устройств.