"Ну тогда уходите вон": Милонов недоволен позицией Рассудова по коронавирусу

Петербургский депутат из Госдумы Виталий Милонов эмоционально отреагировал на критику противоэпидемических мер и запретов, принятых в Петербурге, со стороны депутата ЗакСа от КПРФ Александра Рассудова. Единоросс прежде всего напомнил общественности, что оппонент, несмотря на приверженность марксистско-ленинским идеям, богаче всех в городском парламенте, но, помимо этого, "путает свою функцию".

"Вы, кроме того, что являетесь богатеем и строителем кучи говенных домов вашей компании, вы еще и являетесь депутатом. И вы должны не проблемку поднимать, эффектно раскинув ручками на трибуне, а вы должны работать на благо людей, и вы должны предлагать сами решение, а не клянчить у Беглова - "Уважаемый Александр Дмитриевич, примите нормальное решение..". А вы-то зачем нужны? Ну тогда уходите, уходите вон!", - произнес депутат в эфире радиостанции "Комсомольская правда - Петербург".

По словам Милонова, однопартийцы коммуниста ведут себя честнее, конкретно формулируя свои требования в том числе на публичных акциях.

Ранее Рассудов, выступая с трибуны ЗакСа на тему ограничений, заявил, что не Беглов открывал город, а значит, не Беглову его и закрывать.

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