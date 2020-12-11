РПЦ подала заявку на передачу ей помещений Благовещенской церкви

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий направил в комитет имущественных отношений (КИО) заявку на получение в безвозмездное пользование на 100 лет помещений в здании на набережной реки Монастырки, д.1Д. Согласно данным Росреестра, по этому адресу находится Благовещенская усыпальница (церковь), которая входит в комплекс Александро-Невской лавры.

Комитет опубликовал заявку Епархии на собственном сайте 11 декабря, но через несколько часов документ пропал из общего перечня прошений от религиозных организаций. При этом, прямая ссылка на него продолжает работать. Заявка датирована 9 декабря. В ней РПЦ просит передать Благовещенскую церковь "для использования в соответствии с целями деятельности Епархии".

Сейчас это здание относится к Музею городской скульптуры, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе организации. Там же заявили, что никаких официальных документов о намерениях РПЦ не получали.

Пять сотрудников музея 11 декабря направили письмо (есть в распоряжении ЗАКС.Ру) в СМИ о том, что комитет имущественных отношений якобы занялся выселением экспозиции музея "Знаки памяти" со второго этажа Благовещенской церкви. Под экспонаты ведомство якобы предложило выделить подвал с текущей водой в доме №14 по Миргородской улице. Экспонатам из мрамора и бронзы требуется бережный уход и особые условия хранения, заявили в письме сотрудники музея. По информации ЗАКС.Ру предложение о переносе экспонатов звучали только в устной форме. На момент публикации материала ЗАКС.Ру не удалось связаться с авторами обращения.

фото подвала, приложенное к письму сотрудников музея

В пресс-службе музея заявили, что не могут прокомментировать это письмо. Там отметили, что в нем указана позиция только некоторых сотрудников. Официального документа о выселении экспозиции из помещений Благовещенской церкви музей не получал, добавили в пресс-службе организации.

Вице-губернатор Евгений Елин, в ведомстве которого находится комитет имущественных отношений, заявил ЗАКС.Ру, что ничего не знает о претензиях РПЦ на церковь и о выселении оттуда музея. Он посоветовал изданию связаться с руководством комитета.

Глава ведомства Леонид Кулаков на звонки ЗАКС.Ру не ответил, также как и пресс-служба КИО. Заместитель председателя комитета Александр Герман к телефону подошел, но сообщил о своей занятости и бросил трубку.

В октябре в СМИ появилась информация, что администрация губернатора и РПЦ обсуждают передачу Санкт-Петербургской Епархии ряд зданий Музея городской скульптуры. Среди них озвучивали Лазаревскую усыпальницу (церковь Святого Лазаря), которая находится на территории Некрополя XVIII века, а также Тихвинскую церковь (здание в Некрополе мастеров искусств) и певческий корпус. В последнем объекте находится дирекция музея, в Тихвинской церкви - расположена экспозиция, в Лазаревской усыпальнице - памятники, рассказали ЗАКС.Ру в пресс-службе организации.

Позиция музея по вопросу не изменилась, сообщили в пресс-службе. Ранее директор музея Владимир Тимофеев заявил, что готов "переехать", так как устал от "соседей", но как разрешить вопрос не знает.

- Я же не могу надгробные памятники куда-то вывезти... Не буду же я вытаскивать Александра Суворова из могилы? На втором этаже действительно есть церковь Александро-Невской лавры, но по площади она всего лишь 200 квадратных метров, но что такое 200 квадратных метров? - сказал Тимофеев "Петербургскому дневнику".

Против передачи зданий Епархии выступили оппозиционные депутаты Законодательного собрания. Беспартийный депутат Максим Резник призвал коллег обратить внимание на ситуацию. Он объявил о намерении обратиться к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко. По словам Резника, к инициативе подключились четыре оппозиционные фракции городского парламента.

Представитель Заксобрания Петербурга в Совете Федераций Андрей Кутепов пообещал депутатам, что Совфед сформулирует свою позицию по ситуации. В ноябре он считал, что пока вопрос "не стоит ребром" и следует услышать две стороны конфликта.

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в ноябре рекомендовал губернатору Петербурга Александру Беглову передать РПЦ Благовещенскую и Лазаревскую церкви и церковь Тихвинской иконы Божией Матери. За передачу церкви некоторых объектов Александро-Невской лавры высказался 7 декабря президент Владимир Путин. При обсуждении реставрации храма с министром культуры Ольгой Любимовой он заявил: "Там ещё на территории лавры есть некоторые объекты, которые надо бы вернуть". Глава государства не уточнил, какие именно здания имеет ввиду.

Вопрос о передаче РПЦ помещений Музея городской скульптуры уже несколько раз поднимался в течение последних лет. В 2013 году администрация города объявила, что здания отойдут Епархии, но окончательно решение так и не было принято. Вопрос поднимался и в 2014, и в 2015, и в 2017, и в 2018 годах. В 2019 году депутат Резник опубликовал в Facebook обращение митрополита Петербургского и Ладожского Варсонофия к тогда еще врио губернатора Александру Беглову. В документе Варсофоний просил главу города передать РПЦ здание Благовещенской церкви. После этого Беглов заявил, что никаких заявок пока не получал.

София Саттарова

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