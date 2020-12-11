На псковскую активистку завели дело по редкой статье о вовлечении детей в акции

Экоактивистка из Пскова Наталья Минляшева, пытающаяся противостоять созданию незаконных свалок, рассказала о возбуждении против нее административного дела. В отношении нее применили редко используемую часть 1.1 "митинговой" статьи 20.2 КоАП (вовлечение несовершеннолетних в несанкционированную акцию). Однако женщина в интервью изданию "МБХ Медиа Северо-Запад" выразила уверенность в том, что ей вменяют это деяние необоснованно.

Минляшева состояла в группе "Палкинской свалке - нет", и другие активисты присылали ей фотографии с протестными плакатами. Однако полиция уличила женщину в координации действиями подростков, поскольку фотографии присылали и они.

"Я не нарушала закон, полицейские просто нашли козла отпущения. Будто бы я призывала детей протестовать и фотографироваться с плакатами. Я в двух объяснительных писала, что я не создавала сайтов и групп, не агитировала детей, а только собирала подписи против свалки. Так любого из группы можно за уши притащить", - считает жительница Пскова.