В Петербург привезут еще тысячу доз вакцины от центра "Вектор"

В Петербург в течение следующей недели (14-20 декабря) поставят вакцину "Эпиваккорона", произведенную специалистами центра "Вектор", сообщает ТАСС со ссылкой на комитет по здравоохранению.

""Эпиваккорона" придет на фармбазу на следующей неделе - 1 тыс. доз", - цитируются слова источника в пресс-службе комитета.

По словам главного санитарного врача Анны Поповой, сказанным сегодня, 11 декабря, первыми дозами этой вакцины город уже располагает - так же, как и Москва, Новосибирск, Тула, Ростов-на-Дону.

Напомним, что с этой недели в России стартовало массовое прививание от коронавируса, ранее инициированное президентом Владимиром Путиным. При этом в планы петербургского руководства входит до конца нынешнего года вакцинировать только граждан из группы высокого риска. Наряду с "Эпиваккороной" в России разработали другую вакцину от коронавируса - "Спутник V".