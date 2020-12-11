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19:59

Мироновский кулак

"Справедливая Россия" на выборы 2021 года может пойти в союзе с непарламентскими политическими силами, чтобы единым "кулаком" бить по монополии партии власти. Об этом 11 декабря журналистам рассказал лидер и основатель СР Сергей Миронов. Озвучивать конкретные имена он не стал, но подчеркнул, что на выборы эсеры пойдут под лозунгами, объединенными идеей народосбережения.

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За три недели до новогодних праздников Сергей Миронов встретился с петербургскими журналистами, чтобы поговорить о главном политическом событии 2021 года - парламентских выборах. Раскрывать все карты будущей избирательной кампании эсер не спешил, объясняя, что по многим вопросам окончательных решений пока нет.

Отвечая на вопрос ЗАКС.Ру, Миронов подтвердил, что продолжает вести переговоры с отдельными непарламентскими партиями о возможности совместных действий на выборах в Госдуму и региональные парламенты. С некоторыми силами переговоры, по его словам, уже прекращены. Партийный лидер не назвал ни одной организации ни из первой, ни из второй группы. 

- Логика моя очень простая. "Единая Россия" не допускает сознательно изменения избирательного законодательства, протестуя против создания избирательных блоков и объединений. По принципу "разделяй и властвуй". Они понимают, что когда с ними растопыренными пальцами борются, им очень просто… Я понимаю, что нам правильно и лучше объединяться в кулак и этим кулаком уже бороться с монополистами в лице "Единой России", - поделился Миронов.

Эсера спросили напрямую - идет ли речь о писателе Захаре Прилепине и его партии "За правду". Миронов отказался называть конкретные имена. Сказал только, что переговоры ведутся "многовекторные".

Инсайды о возможном союзе СР и малых партий попадают в СМИ с конца ноября. Одними из первых об этом написали "Ведомости". Помимо "За правду" в число вероятных союзников издание записало "Родину", "Патриотов России" и Партию пенсионеров, заявив, что об объединении с ним могут объявить на декабрьском съезде "Справедливой России". Позже проведение съезда отменили из-за коронавируса, а Прилепин заверил, что никаких переговоров с Мироновым не вел, хотя и не исключил, что может провести в дальнейшем. В "За правду" уже озвучили свою первую тройку федерального списка на выборах в Госдуму. Помимо Прилепина, в нее вошел петербуржец, один из лидеров движения "Антимайдан" Николай Стариков и телеведущий Сергей Михеев. 

Известно, что партия ведет переговоры с другими политическими организациями и на региональном уровне. Самый очевидный союз ожидается с Движением демократического обновления (ДДО), c представителями которого действовали совместно с эсерами еще в муниципальную кампанию 2019 года. О том, что лицо движения - депутат ЗакСа Михаил Амосов - пойдет на новый парламентский срок скорее всего от "Справедливой России" говорили и сам Амосов, и руководитель петербургского отделения СР Марина Шишкина. По информации ЗАКС.Ру, с ДДО обсуждалось также выдвижение партией в Заксобрание главы МО "Гражданка" Елены Беляевой. 

Миронов заверил, что в планах "Справедливой России" выдвижение по всем избирательным округам, не только думским, но и региональных парламентов, в том числе петербургского. Однако системная оппозиция города на Неве уже давно обсуждает возможность раздела округов, чтобы не мешать друг другу конкурировать с "Единой России". О поддержке этой инициативы заявляли и в региональном отделении СР и, по данным ЗАКС.Ру, его представители участвовали в совместных переговорах на эту тему. 

Если внешний вид будущего "кулака" Миронов пока описывает очень схематично, то о ценностях, за которые им будут крушить оппонентов, партийный лидер рассказал охотно. Ключевым термином предвыборной кампании станет "народосбережение". Об этом понятии в последние годы часто вспоминают президент Владимир Путин и участники Всемирного русского народного собора, общественной организации под руководством патриарха Кирилла. 

- Главная наша идея заключается в народосбережении, - поделился Миронов. - Отсюда уровень доходов населения, пенсии и индексации пенсий для работающих пенсионеров, нормальные зарплаты для работающих. Мы не можем смириться с тем, что только в России есть очень странное социально-экономическое явление, которое называется "работающие бедные". Во всем мире это нонсенс.

Лидер эсеров заявил, что никогда не примет повышение пенсионного возраста и оптимизацию здравоохранения, отметив, что это ее следствием стала необходимость разворачивать ковид-госпиталь в "Ленэкспо". Самым конкретным предложением стал призыв ликвидировать Фонд обязательного медицинского страхования. Миронов назвал его "абсолютно ненужной придумкой". Он считает, что здравоохранение должно финансироваться государством напрямую. 

Хотя в партии еще свежи воспоминания о скандалах последних муниципальных выборов, о новой кампании Миронов думает с оптимизмом. Он надеется и на главу ЦИК Эллу Памфилову, и что партийцы плошать не будут:

- Элла Александровна в курсе, реагирует, на мой взгляд, адекватно. К сожалению, слишком частая смена председателя городской [избирательной] комиссии - это свидетельство особого внимания Центральной избирательной комиссии к нашему городу. Надеюсь, сейчас мы увидим какие-то позитивные изменения. Но, конечно, мы делаем выводы. 

Миронов рассказал, что сейчас в региональных отделениях партии на примерах скандалов петербургских избирательных кампаний обучают наблюдателей и потенциальных кандидатов. 

Сергей Еремеев


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