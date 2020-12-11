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20:27

Путин нашел интересной идею археологического заповедника на Охтинском мысе

фото ЗакС политика Путин нашел интересной идею археологического заповедника на Охтинском мысе

Президент Владимир Путин, общаясь накануне с правозащитниками, положительно воспринял инициативу создания на Охтинском мысе археологического заповедника вместо делового центра, которую озвучил археолог Константин Михайлов. Описывая свой проект, член СПЧ назвал его потрясающим и не имеющим аналогов в мире.

"Одним зданием административным больше, одним меньше, а археологический заповедник — это интересная идея. Я просто не готов сказать, достаточно ли там артефактов. Очень важно, для меня, как для главы Российского государства, исторические связи всей этой территории с Россией, с русским народом. И это очень интересно", - приводится ответ Путина на сайте Кремля.

Президенту также оказалось важно, что на этой местности в древности подолгу уживались без серьезных конфликтов разные народы.

В ходе раскопок на Охтинском мысе в 2006-2010 годах специалисты открыли стоянки эпохи неолита и раннего металла, мысовое городище, датированное до 1300 года, средневековые крепости. "Газпромнефть", тем не менее, оспаривает признание объектов Охтинского мыса памятниками культуры, желая построить напротив Смольного очередной офис-центр.

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