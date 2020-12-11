На праздники в подмосковные кафе будут пускать только с отрицательным тестом на COVID-19

Губернатор Московской области Андрей Воробьев продлил действие противоэпидемических ограничений у себя в регионе до 12 января. В документе говорится о режиме самоизоляции для граждан старше 65 лет в рекомендательном ключе.

Среди прочего, обращает на себя внимание правило, касающееся посещения заведений общепита с 31 декабря по 10 января. Вход будет легальным только для граждан, которые предъявят справку об отсутствии у них коронавируса. При этом тест методом ПЦР должен быть сделан не раньше, чем за трое суток, а методом ИФА - не раньше, чем за пять суток до визита в кафе. То же правило на период с 28 декабря по 15 января ввели и по отношению к клиентам гостиниц при заселении.

Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировали 124984 случая заражения COVID-19 и 2407 случаев летального исхода.