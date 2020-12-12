Свыше 570 петербургских классов переведены на удалёнку из-за COVID-19 и ОРВИ

На сегодняшний день 3% от общего количества петербургских классов переведены на дистанционное обучение из-за вспышек COVID-19 и ОРВИ, оповестила у себя на странице "ВКонтакте" вице-губернатор Ирина Потехина.

На удалёнку ушли учащиеся 571 класса - с начала года это рекордный показатель. На различных формах дистанта находятся порядка 30 тысяч школьников.

"Уже очевидно, что сложным будет оставаться весь учебный год. Главная надежда - на вакцинацию, которую Петербург должен начать в ближайшие недели. И в числе первых – наряду с медиками – возможность сделать прививку получат наши учителя", - надеется Потехина.

Напомним, что с этой недели в России стартовало массовое прививание от коронавируса, ранее инициированное президентом Владимиром Путиным. При этом в планы петербургского руководства входит до конца нынешнего года вакцинировать только граждан из группы высокого риска. Наряду с "Эпиваккороной" в РФ зарегистрирована ещё одна вакцина от COVID-19 - "Спутник V".

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