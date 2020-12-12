В Карелии на новогодние праздники закроют кинотеатры, музеи и клубы

С 28 декабря по 3 января в Карелии будет приостановлена работа кинотеатров, музеев, а также запрещены любые театрально-концертные мероприятия: соответствующие антивирусные меры приняли власти республики.

"Это делаем, чтобы избежать большого наплыва посетителей, в том числе из числа гостей республики. Затем музеи, кинотеатры и театры продолжат работать с ограничениями по количеству посетителей, так что у жителей республики будет возможность посетить выставки, любимые спектакли и кинопремьеры", - уточнил руководитель региона Артур Парфенчиков.

При этом, добавил управленец, любые мероприятия на открытом воздухе, как и прежде, проводить разрешается.

Часы, когда карельским заведениям общепита можно принимать посетителей, остаются теми же: с 06:00 до 23:00, однако кафе и рестораны в средствах массового размещения 31 декабря и 1 января могут организовать развлекательные мероприятия - но только для своих постояльцев: 31 декабря до полуночи, 1 января - до 23:00.