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14:45

У Гостиного двора картонный Валерий Соловей встречается со своими соратниками

фото ЗакС политика У Гостиного двора картонный Валерий Соловей встречается со своими соратниками

Сторонники движения "Перемен" Валерия Соловья собрались у стен петербургского Гостиного двора, чтобы поддержать пребывающего под административным арестом политолога.

Сам профессор присутствует на встрече в виде картонной фигуры, с которой фотографируются все желающие.

Также на месте активист Павел Чупрунов собирает подписи под открытым письмом президенту. В руках общественник держит плакат: "Прошу Вас [Владимира Путина] идти ***** со своей Конституцией".

Происходящее снимают на камеру сотрудники полиции.

Напомним, Валерия Соловья задержали 5 декабря, когда он общался с группой своих петербургских сторонников у Гостиного двора. Через два дня Октябрьский районный суд назначил ему 10 суток ареста за организацию несанкционированного мероприятия (часть 2 статьи 20.2 КоАП). 

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Фото: Telegram-канал RUSSIANEXT

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