Разбитое лобовое стекло машины омрачило поездку Марии Алёхиной в удмуртскую колонию

Неизвестные "надругались" над автомобилем участницы Pussy Riot Марии Алёхиной в ходе её поездки в удмуртскую колонию близ посёлка Балезино: у транспорта разбито лобовое стекло и испорчены тормоза. Об инциденте девушка поведала в разговоре с "МБХ медиа".

"Мы приехали в Балезино в Удмуртии по личному делу к моей подруге из колонии, приехали ее навестить. Мы маршрут публиковали в сториз с геотегами. Машину поставили у подъезда, а когда через три часа вышли, увидели, что она вся побита — разбито лобовое, удары по бензобаку, повреждены тормоза. Мы вызвали полицию и дали объяснение", - уточнила детали произошедшего Алёхина.

По Удмуртии активистка путешествовала вместе с московским муниципальным депутатом Люсей Штейн и сторонницей "Другой России" Ольгой Шалиной.



Автомобиль, добавила Алёхина, не является её личным: машину на время поездки ей одолжили друзья. Сейчас он находится на ремонте.