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18:00

"Заболеваемость высокая": Беглов объяснил рейды полиции по работающим по ночам барам

фото ЗакС политика "Заболеваемость высокая": Беглов объяснил рейды полиции по работающим по ночам барам

Петербургский градоначальник Александр Беглов обозначил цель ночных облав правоохранителей на "ковид-диссидентские" бары: любые "посиделки" пресекаются, поскольку власти стараются уменьшить риск заражения граждан коронавирусом.

"Заболеваемость высокая. Главная цель предпринимаемых мер — уменьшить риск заражения при личных контактах. Это должны понимать и все граждане, и предприниматели", - цитирует наставления Беглова пресс-служба городской администрации.

Губернатор напомнил также, что, невзирая на ужесточения, власти стараются поддержать терпящий колоссальные убытки бизнес, предлагая ему помощь на локальном уровне.

С начала декабря комитет по контролю за имуществом проверил 552 петербургских объекта торговли, общепита и иных организаций, оказывающих услуги горожанам. По итогам мероприятий было составлено 100 административных протоколов: основные претензии ведомства касаются отсутствия СИЗ, подтверждающего стандарты безопасности QR-кода и разметки для соблюдения дистанции.

Постфактум рейда, прошедшего минувшей ночью, были закрыты 9 заведений.

Напомним, что с 30 декабря по 3 января в городе на Неве предписано закрыться всем заведениям общепита. Нововведение вызвало резкую критику местных властей со стороны рестораторов. Изначально самые бунтарски настроенные из них создали "Карту сопротивления", в которой были указаны бары, намеревающиеся в новогодние праздники работать вопреки ограничениям. Позднее, впрочем, проект закрылся, так как его учредители пришли к некоему консенсусу с чиновниками.

ЗАКС.Ру рассказывал о конфликте бизнеса со Смольным.


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