От последствий коронавируса умер петербургский правозащитник Аркадий Чаплыгин

Многолетний председатель коллегии адвокатов "Призывник", петербургский общественно-политический деятель Аркадий Чаплыгин в возрасте 42 лет ушел из жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом накануне вечером написал в социальных сетях исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров.

"Яркий, принципиальный и очень жизнерадостный человек. Ему было всего 42. Мы были знакомы почти 20 лет, много раз защищал меня в судах. Каждый день приносит смерть", - гласит сообщение.

В середине 2010-х годов Чаплыгин был секретарем петербургского отделения незарегистрированной Партии прогресса Алексея Навального.

За сутки до этого известия подтвердилась кончина от осложнений, вызванных коронавирусом, другого известного петербуржца - профессора и общественного деятеля, доктора медицинских наук Льва Щеглова, регулярно выступавшего с политическими комментариями событий в городе и стране.

Фотография: Аркадий Чаплыгин / ВКонтакте

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