Правительство выделило еще 10,5 млрд рублей на ремонт петербургской консерватории

Общий объем финансирования реконструкции Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова из федерального бюджета на ближайшие пять лет составит свыше 13,6 млрд рублей, следует из соответствующего постановления, опубликованного на сайте кабинета министров. В эту сумму входит ранее анонсированные 3,1 млрд рублей, которые правительство обязалось перечислить до конца нынешнего года.

На этот раз работы заказывает и контролирует Минстрой. Специальное распоряжение правительства предусматривает, что контракты с будущими исполнителями работ в консерватории будут заключаться "под ключ".

"По такому контракту все работы, начиная от проектирования и заканчивая вводом объекта в эксплуатацию, выполняются одной и той же организацией. Это помогает снизить риски ошибок при проектировании и сократить сроки выполнения работ", - гласит сообщение.

Попытки отремонтировать историческое здание консерватории с 2012 год сопровождаются скандалами. Подрядчики один за другим не справляются с обязанностями, в результате чего работы откладываются, а здание остается в неудовлетворительном состоянии. В отношении одного из подрядчиков, ООО "Меандр", в настоящее время ведутся следственные действия. В марте нынешнего года вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе визита в Петербург назвал ситуацию с консерваторией "стыдом и вандализмом". В конце октября на сайте госзакупок был отменен конкурс на проведение первоочередных реставрационных работ. Начальная цена контракта составляла 999,7 млн рублей.