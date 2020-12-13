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Поправки в Конституцию

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13:30

Молодые сторонники ЕдРа посвятили день Конституции играм за подарки от Никешина

фото ЗакС политика Молодые сторонники ЕдРа посвятили день Конституции играм за подарки от Никешина

Накануне, в день Конституции молодые единороссы и симпатизанты этой партии в Красносельском районе провели сеанс интеллектуальной игры "РосКвиз". В ней сразились учащиеся трех колледжей, продемонстрировав, как говорится в сообщении пресс-службы депутата ЗакСа Сергея Никешина, приличное знание мировой и отечественной истории.

"В этом году мы все стали участниками исторического процесса - внесения поправок в Основной закон страны. Поправки затронули все стороны жизни людей и значимые вопросы государственного устройства, каждая из которых скрупулезно выверена. Мы отмечаем положительный отклик и уже запланировали следующие игры", - рассказал сам депутат, традиционно избирающийся в ЗакС от юго-западной части города.

Всех участников мероприятия, независимо от результатов, поощрили грамотами и подарками от Никешина, который возглавляет Красносельское районное отделение ЕР.

Напомним, что поправки в Конституцию приняли 1 июля всенародным голосованием, длившимся неделю. Главная из поправок позволяет президенту Владимиру Путину, находящемуся на вершине власти более 20 лет, остаться на своем месте еще на 12 лет.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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