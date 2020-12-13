"Куда, куда вы смотрите?": Путин отчитал правительство за рост продуктовых цен

Президент Владимир Путин вернулся к обсуждению с чиновниками актуальной темы подорожания продовольствия в отечественных магазинах. Критикуя членов правительства, глава государства посетовал на то, что они ему "рассказывают сказки". Путин заявил о ненормальности и недопустимости ситуации, при которой растут цены на основные продукты из покупательской корзины - например, сахар, макароны и муку.

"Как долго вы будете экспериментировать с пошлинами на подсолнечное масло?", - выразил он свое недовольство, показанное по каналу "Россия 24".

Он подчеркнул, что пандемия не может быть приемлемым объяснением происходящего - наоборот, она только ухудшает положение власти в глазах общества.

"Куда, куда вы смотрите? Вот это вопрос! Это же не шуточки! <...> Болоньезе заказывают. У нас народ попроще и едят макароны по-флотски", - отметило первое лицо.

Путин дал правительству неделю на то, чтобы остановить рост цен.

В начале недели Путин уже обращал внимание подчиненных на подорожание базовых продуктов питания. Позже Генеральная прокуратура объявила о начавшейся проверке этого явления, пообещав строго разобраться с участниками возможных картелей. Больше всего за последние недели и месяцы в стране подорожали сахар, растительное масло и мука.