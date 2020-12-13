Чиновники пригласили мундепа Изотова для "пояснения" декларации за день до дедлайна

Депутат МО "Лиговка-Ямская" Александр Изотов опубликовал в Twitter скан письма от комитета территориального развития. Документ, касающийся его декларации за прошлый год, удивил мужчину: от него требовалось явиться к чиновникам для дачи необъодимых пояснений в удобное время с 23 до 27 ноября, однако само письмо, утверждает он, отправили только 26 числа. При этом практика такова, что профильный комитет не отправляет подобные письма на персональную электронную почту.

"То есть узнать что к твоей декларации есть вопросы можно или из бумажного письма (отправляемого за 1 день до окончания срока) или от муниципалитета", - сделал вывод мундеп.

Беседа нужна была чиновникам для "конкретизации содержания представленных сведений о доходах".

Отметим, что в течение последних недель муниципальных депутатов раз за разом лишают мандатов, находя нарушения в их декларациях о доходах. Оппозиция, в том числе "Яблоко", штаб Алексея Навального и "Открытая Россия", протестуют против сложившейся практики, считая происходящее сведением счетов с инакомыслящими и заявляя, что к декларациям единороссов и даже губернатора Александра Беглова тоже могут иметься вопросы. Подробнее об исключениях из советов читайте на ЗАКС.Ру.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.