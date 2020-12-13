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17:15

Двоюродный племянник президента Роман Путин создаст новую партию "Россия без коррупции"

фото ЗакС политика Двоюродный племянник президента Роман Путин создаст новую партию "Россия без коррупции"

Бизнесмен Роман Путин, приходящийся главе государства Владимиру Путину двоюродным племянником, намерен учредить новую политическую партию под названием "Россия без коррупции", пишет "Интерфакс" со ссылкой на его представителя Дарью Чельцову.

Требующийся по процедуре съезд состоится 15 декабря, на нем 106 человек будут представлять 53 субъекта РФ. На вакантный пост председателя претендуют несколько человек, включая самого предпринимателя. Есть вероятность, что название партии скорректируется на учредительном съезде - так же, как и официальная символика.

Отметим, что нынешней осенью Верховный суд по иску Минюста ликвидировал предыдущее детище Путина - партию "Народ против коррупции", которая в течение семи лет не пыталась участвовать ни в каких выборах.

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