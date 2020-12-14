Прокуратура извинилась перед осужденным за картинку с Пушкиным и Тесаком спустя два года

Прокурор Зеленоградского административного округа Москвы Владимир Родин принес извинения Евгению Корту, которого судили по статье об экстремизме из-за картинки с поэтом Александром Пушкиным и националистом Максимом Марцинкевичем во "ВКонтакте", передает "МБХ медиа".

По словам Корта, на правоохранительные органы он "уже особо зла не держит". Он упомянул, что если ему "будет скучно", он может потребовать извинений от издания Medialeaks за слова о нем как о "фашисте".

В 2019 году Зеленоградский суд Москвы постановил выплатить Корту 200 тысяч рублей.

Корта осудили в 2016 году по ст. 282 УК РФ (возбуждение вражды или ненависти), приговорив к году лишения свободы. После обжалования решения суд срок заменили на штраф в 200 тысяч рублей.

В конце 2018 года Мосгорсуд отменил приговор после того, как в ст. 282 УК РФ внесли поправки об административной ответственности за первое правонарушение. Вскоре уголовное дело Корта было прекращено.