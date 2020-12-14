Депутат Романов предложил Беглову объявить 31 декабря выходным днем

Депутат Госдумы Михаил Романов обратился к губернатору Петербурга Александру Беглову с предложением сделать 31 декабря в городе нерабочим днем, сообщили представители парламентария.

Романов обратил внимание, что хотя 31 декабря считается рабочим днем, на практике в этот день большинство учреждений или совсем не функционирует, или открыто неполный рабочий день. В офисах царит нерабочая атмосфера, а формальное пребывание на рабочих местах полного штата сотрудников бюджетных организаций "оборачивается экономическими затратами для государства", отметил он.

Депутат назвал 31 декабря безнадежным днем с точки зрения эффективности труда. По его словам, деловая активность к этому дню "практически сводится к нулю", к тому же горожане очень устали от ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса.

"Так пусть хотя бы долгожданный семейный домашний праздник будет отмечен как следует, с приятными хлопотами и долгими приготовлениями, не наспех, не второпях. Пусть в этот день дети видят не суетящихся между офисами, магазинами и кухней мам и пап, а неспешную, веселую и уютную подготовку к домашнему празднику с елкой, подарками и угощениями", - сказал Романов.

В 2020 году 31 декабря приходится на будний день и считается рабочим. Региональные власти вправе самостоятельно объявить этот день выходным. Такое решение уже приняли более двух десятков регионов, в том числе – Мурманская область и Карелия.

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