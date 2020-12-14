Россия продлила срок продуктового эмбарго на 2021 год, добавив в список Великобританию

Правительство России продлило действие продуктового эмбарго до конца 2021 года, дополнив список стран Великобританией, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь до 31 декабря 2021 года будет действовать запрет на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии, Норвегии, Албании, Черногории, Исландии, Лихтенштейна, Великобритании и Северной Ирландии. Великобританию добавили в список из-за того, что с 31 декабря 2020 года она окончательно выйдет из состава Евросоюза.

Напомним, продовольственное эмбарго в России было введено в 2014 году, после того как США и Евросоюз ввели санкции в отношении России из-за присоединения Крыма. В 2015 году президент Владимир Путин подписал еще один указ, согласно которому все санкционные товары, попадающие в Россию, должны уничтожаться.