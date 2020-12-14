18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:28

Россия продлила срок продуктового эмбарго на 2021 год, добавив в список Великобританию

фото ЗакС политика Россия продлила срок продуктового эмбарго на 2021 год, добавив в список Великобританию

Правительство России продлило действие продуктового эмбарго до конца 2021 года, дополнив список стран Великобританией, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь до 31 декабря 2021 года будет действовать запрет на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии, Норвегии, Албании, Черногории, Исландии, Лихтенштейна, Великобритании и Северной Ирландии. Великобританию добавили в список из-за того, что с 31 декабря 2020 года она окончательно выйдет из состава Евросоюза.

Напомним, продовольственное эмбарго в России было введено в 2014 году, после того как США и Евросоюз ввели санкции в отношении России из-за присоединения Крыма. В 2015 году президент Владимир Путин подписал еще один указ, согласно которому все санкционные товары, попадающие в Россию, должны уничтожаться.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

18:52 Беглов поведал о восстановлении охраняемых ЮНЕСКО исторических домов в центре Петербурга

18:25 Более 1700 петербуржцев воспользовались услугой платной парковки на улице Рубинштейна

17:58 СК завел дело на девушек, разрисовавших храм в Мурманской области

16:55 "Интерфакс": Экс-замдиректора Росгвардии Милейко обвинили в особо крупном мошенничестве

15:55 "Фикция": Россияне ругают приложение для отправки вопросов на пресс-конференцию Путина

14:26 На петербургские маршруты вышли новые современные автобусы

12:59 "Это биополитика": Оксана Пушкина сочла приказ Минздрава ограничением права женщин на аборт

12:47 Обнаруженные на стройке старинные надгробия установят на Митрофаньевском кладбище

11:51 "Самому интересно, что предъявят": Возле здания ФСБ в Москве задержан сотрудник ФБК Низовцев

10:54 Депутат Романов предложил Беглову объявить 31 декабря выходным днем


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:52 Беглов поведал о восстановлении охраняемых ЮНЕСКО исторических домов в центре Петербурга

18:47 Эффективность вакцины от коронавируса "Спутник V" оценили в 91,4%

18:28 Суд снова отказался продлить испытательный срок Егору Жукову

18:25 Более 1700 петербуржцев воспользовались услугой платной парковки на улице Рубинштейна

18:20 Депутаты вступились за центр спорта в Павловске

17:58 СК завел дело на девушек, разрисовавших храм в Мурманской области

17:43 Беглов призвал чиновников "усилить работу по проведению рейдов" в новогодние праздники

17:32 Беглов объявил Петербург готовым к началу массовой вакцинации от коронавируса

17:23 В 2020 году пассажиропоток в петербургском метро сократился на треть из-за пандемии

16:55 "Интерфакс": Экс-замдиректора Росгвардии Милейко обвинили в особо крупном мошенничестве

16:24 Беглов ответил единороссам на запрос о листовках про депутата Четырбока

16:19 Макаров возглавил рейтинг медийности глав ЗакСов России в ноябре

15:55 "Фикция": Россияне ругают приложение для отправки вопросов на пресс-конференцию Путина

15:54 Единороссы отказались обсуждать на комиссии ЗакСа передачу РПЦ Благовещенской церкви

15:45 Обвинение просит назначить историку Соколову 15 лет колонии строгого режима

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru