18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

12:47

Обнаруженные на стройке старинные надгробия установят на Митрофаньевском кладбище

фото ЗакС политика Обнаруженные на стройке старинные надгробия установят на Митрофаньевском кладбище

Несколько надгробий "впечатляющего" возраста, которые были обнаружены в ходе строительства ЖК "Облака на Лесной" на Новолитовской улице, 16, разместят на Митрофаньевское кладбище, информирует 78.ru.

Одна старинная могильная плита принадлежит представительнице купеческой династии Агафье Савиновне Дурдиной, другая же носит имя учредителя лесопольного завода в Красном Селе для нужд Красносельского военного лагеря Александра Петровича Вёрландера.

"В связи с тем, что сегодня место склепа семьи Вёрландер в Дудергофе утрачено, и кладбище в значительной степени разорено и не охраняется, по просьбе представителей Евангелическо-Лютеранской Церкви Ингрии, руководства и прихожан финского прихода Туутари, временно надгробный памятник А. П. Вёрландера решено по согласованию с КГИОП поместить, как и памятник А. С. Дурдиной, на Мемориальном участке Митрофаниевского некрополя на Малой Митрофаниевской улице, 13", - отчитался представитель застройщика Setl Group.

В дальнейшем планируется выделить место для установки памятника Вёрландеру на Кирхгофе: на сегодняшний день это земли Виллозского поселения Ломоносовского района Ленобласти. Монумент хотят поставить в пока ещё сохранившейся части исторического Дудергофского некрополя. Обнаружить семейный склеп Вёрландеров сегодня не представляется возможным: он примыкал к церкви, которая полностью разрушена.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

18:52 Беглов поведал о восстановлении охраняемых ЮНЕСКО исторических домов в центре Петербурга

18:25 Более 1700 петербуржцев воспользовались услугой платной парковки на улице Рубинштейна

17:58 СК завел дело на девушек, разрисовавших храм в Мурманской области

16:55 "Интерфакс": Экс-замдиректора Росгвардии Милейко обвинили в особо крупном мошенничестве

15:55 "Фикция": Россияне ругают приложение для отправки вопросов на пресс-конференцию Путина

14:26 На петербургские маршруты вышли новые современные автобусы

12:59 "Это биополитика": Оксана Пушкина сочла приказ Минздрава ограничением права женщин на аборт

11:51 "Самому интересно, что предъявят": Возле здания ФСБ в Москве задержан сотрудник ФБК Низовцев

11:28 Россия продлила срок продуктового эмбарго на 2021 год, добавив в список Великобританию

10:54 Депутат Романов предложил Беглову объявить 31 декабря выходным днем


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:52 Беглов поведал о восстановлении охраняемых ЮНЕСКО исторических домов в центре Петербурга

18:47 Эффективность вакцины от коронавируса "Спутник V" оценили в 91,4%

18:28 Суд снова отказался продлить испытательный срок Егору Жукову

18:25 Более 1700 петербуржцев воспользовались услугой платной парковки на улице Рубинштейна

18:20 Депутаты вступились за центр спорта в Павловске

17:58 СК завел дело на девушек, разрисовавших храм в Мурманской области

17:43 Беглов призвал чиновников "усилить работу по проведению рейдов" в новогодние праздники

17:32 Беглов объявил Петербург готовым к началу массовой вакцинации от коронавируса

17:23 В 2020 году пассажиропоток в петербургском метро сократился на треть из-за пандемии

16:55 "Интерфакс": Экс-замдиректора Росгвардии Милейко обвинили в особо крупном мошенничестве

16:24 Беглов ответил единороссам на запрос о листовках про депутата Четырбока

16:19 Макаров возглавил рейтинг медийности глав ЗакСов России в ноябре

15:55 "Фикция": Россияне ругают приложение для отправки вопросов на пресс-конференцию Путина

15:54 Единороссы отказались обсуждать на комиссии ЗакСа передачу РПЦ Благовещенской церкви

15:45 Обвинение просит назначить историку Соколову 15 лет колонии строгого режима

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru