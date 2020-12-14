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13:25

"Чушь собачья": Песков - о повторном отравлении Навального в России

фото ЗакС политика "Чушь собачья": Песков - о повторном отравлении Навального в России

Кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков отозвался о вышедшем в британском таблоиде The Sunday Times материале, в котором утверждается, что Алексея Навального повторно отравили перед транспортировкой из РФ в Британию.

"Как бы вам сказать? Есть информационные фейки, а есть сообщения, которые можно охарактеризовать емким английским словом "bullshit". Большего не буду говорить", - цитирует Пескова "Дождь".

The Sunday Times, ссылаясь на якобы имеющиеся у газеты источники в немецких спецслужбах, заявляет, что российские органы могли попытаться "добить" оппозиционера непосредственно перед его перевозкой в Германию - для того, чтобы политик точно умер. Собеседник издания предположил, что Навального вновь спас вовремя введенный антидот - атропин.

В свою очередь главный токсиколог Омской области Александр Сабаев заверил СМИ, что весь материал - не иначе как информационная пустышка, так как доступ к Навальному в больнице имели только врачи.

Напомним, российские власти продолжают отрицать причастность к инциденту с ядом "Новичок" - тогда как Великобритания открыто заявляет о российском "следе". Президент Владимир Путин, которого Навальный винит в случившемся с ним, заявил на этой неделе, что уголовное дело по этому факту завести "нельзя". Он сетует на неготовность идти на контакт с РФ немецких специалистов, хотя Навальный впал в кому на территории Сибири.

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