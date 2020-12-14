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13:56

ВТБ подарил Смольному 65% акций АО "Метрострой Северной Столицы"

фото ЗакС политика ВТБ подарил Смольному 65% акций АО "Метрострой Северной Столицы"

Правительство Петербурга и группа ВТБ подписали соглашение о безвозмездной передаче городу 65% акций АО "Метрострой Северной Столицы", сообщили в Смольном.

Губернатор Александр Беглов заявил, что создание новой компании от ВТБ стало "началом нового этапа петербургского метростроения". По его мнению, совместная работа города и банка позволит "сохранить квалифицированный персонал и производственную базу, продолжить строительство метро". Он пообещал сделать все, чтобы компания была обеспечена трудовыми, производственными и финансовыми ресурсами, смогла исполнять госконтракты по проектированию и строительству метро ускоренными темпами.

АО "Метрострой Северной Столицы" было зарегистрировано в октябре как дочернее предприятие, входящее в структуру группы ВТБ. Ее возглавляет Александр Романов, также занимающий пост главы еще одной структуры ВТБ – ООО "Транспортные концессии".

Долгое время единственным подрядчиком по строительству метро в Петербурге был ОАО "Метрострой". Однако в последние пару лет компания столкнулась с большими финансовыми проблемами, имела большие долги по зарплате перед рабочими. В конце 2019 года в отношении бывшего гендиректора компании Николая Александрова было возбуждено дело о мошенничестве.  


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