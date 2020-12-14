Туристы массово аннулируют новогодние туры в Петербург: убытки превышают 220 млн рублей

Российские туристы не желают приезжать в Петербург на новогодние каникулы: совокупная стоимость аннулированных поездок оценивается в 222,7 млн рублей, оповестили в Российском союзе туриндустрии на Северо-Западе.

В учреждённом РСТ опросе приняли участие 34 компании-организатора турпоездок в город на Неве. Выяснилось, что 95% забронированных ранее туров в Северную столицу её потенциальные гости заведомо отменили. Ещё 15 компаний завили, что бронь в Петербург в период с 30 декабря по 10 января у них сняли 100% путешественников.

Власти Петербурга и ранее сообщали, что по итогам уходящего года туристическая отрасль города недополучит большую часть зарабатываемого обычно дохода. Поток приезжающих сократился на 50%.