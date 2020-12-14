В Кремле опровергли информацию о введении общероссийского новогоднего локдауна

Путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков заверил: невзирая на ранее появившуюся в ряде СМИ информацию, жесткого новогоднего "антивирусного" карантина - по примеру Запада - в стране введено не будет, передает РИА "Новости".

Ранее вероятность общероссийского локдауна отверг и президент Владимир Путин.

В свою очередь петербургский глава Александр Беглов ещё 9 декабря уведомлял, что вверенный ему город пребывает в одном шаге от полного локдауна. Он призывал жителей Северной столицы ответственнее отнестись к вводимым антивирусным запретам и новогодние праздники провести дома. В то же время накануне, подводя итоги прошедшей недели, градоначальник заявил, что в Петербурге удалось затормозить ежедневный рост числа заболевших. При этом глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец на выходных сообщил, что на минувшей неделе был установлен рекорд по числу госпитализаций пациентов с коронавирусом - 5 785 человек. По его словам, нагрузка на стационары "предельна и беспрецедентна".