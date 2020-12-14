"В полном соответствии с законодательством": В ЗакСе не увидели проблем в отмене постоянных аккредитаций для СМИ

Союз журналистов Петербурга и Ленобласти получил ответ на обращение к спикеру Заксобрания Вячеслава Макарова насчет нового порядка аккредитации журналистов для доступа в Мариинский дворец.

"Управление по информации и общественным связям аппарата Законодательного собрания осуществляет свою деятельность в полном соответствии с действущим законодательством", - приводит СЖ ответ начальника управления по информации Елены Гаврищук, которая сослалась на распоряжение Макарова.

Ранее секретариат правления СЖ обратился к Макарову с призывом отменить изменения в порядке аккредитации. Напомним, сославшись на эпидемию коронавируса в Петербурге, ЗакС аннулировал постоянные пропуска сотрудников СМИ, и теперь попасть на заседания можно только по разовой аккредитации, причем для журналистов действуют квоты. Из-за новых правил сотрудники телеканала "78" дважды не смогли попасть на мероприятия ЗакСа.

СЖ настаивал, что эти новые правила могут противоречить статьям закона "О СМИ" и ст. 6 закона "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления".

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.