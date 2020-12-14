Единороссы отказались обсуждать на комиссии ЗакСа передачу РПЦ Благовещенской церкви

Комиссия по образованию, культуре и науке Законодательного собрания Петербурга решила не выносить на отдельное заседание вопрос о передаче Санкт-Петербургской Епархии РПЦ здания Благовещенской церкви, которая сейчас относится к Музею городской скульптуры. Об этом ЗАКС.Ру сообщили депутаты ЗакСа Максим Резник и Борис Вишневский ("Яблоко").

Резник рассказал, что предложил коллегам по комиссии обсудить сложившуюся ситуацию. Поддержали его только два парламентария: Алексей Ковалев ("Справедливая Россия") и Ольга Ходунова (КПРФ), сообщил депутат По его словам, остальные члены комиссии аргументировали свое решение недостаточной погруженностью в вопрос.

- Формально: что мало информации, надо подумать, собрать информации — как будто они не в курсе, - рассказал Резник.

Он добавил, что также вынесение вопроса на отдельное заседание поддержал Вишневский. Однако он не входит в комиссию, и его голос не учитывается.

- Я говорил, что надо поддержать предложение рассмотреть на заседании комиссии, пригласить и музей, и РПЦ, и комитет по культуре, и пусть они все выскажут свои соображения. Директор музея не раз говорил, что подобная передача уничтожит музей, - рассказал Вишневский ЗАКС.Ру.

Он добавил, что намерен вместе с Резником подготовить письмо губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой не поддерживать заявку Епархии на передачу церкви. Вишневский считает, что остальные оппозиционные депутаты парламента также подпишутся под обращением. Резник сообщил, что хочет написать и президенту Владимиру Путину. Он мог быть дезинформирован, когда высказывался о передаче зданий РПЦ считает парламентарий.

Ранее Путин отметил, что РПЦ следует отдать здания, входящие в комплекс Александро-Невской лавры. Именно к ней относится Благовещенская церковь. Санкт-Петербургская Епархия направила властям Петербурга заявку на получение здания церкви в безвозмездное пользование на 100 лет. Оттуда уже начали вывозить экспозицию музея, сообщили несколько сотрудников организации.

София Саттарова

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