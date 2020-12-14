Макаров возглавил рейтинг медийности глав ЗакСов России в ноябре

Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров возглавил рейтинг самых медийных глав законодательных органов регионов России за ноябрь, данные приводит "Медиалогия".

СМИ упоминали Макарова, публикуя материалы об отставке главы Горизбиркома Петербурга Виктора Миненко и назначении на его место Натальи Чечиной, которая до этого была главой Курортного района. Также сообщалось о подготовке законопроекта об ответственности за продажу закиси азота ("веселящего газа") несовершеннолетним по инициативе спикера и о том, как Макаров вручал детям игрушки и сладости, поздравляя их мам в преддверии Дня матери в Петроградском и Приморском районах.

Вторую строчку рейтинга занял спикер ЗакСа Краснодарского края Юрий Бурлачко. В СМИ он комментировал основные параметры регионального бюджета на 2021 год и законопроект, позволяющий компаниям получить налоговые льготы при оплате своим сотрудникам отдыха и лечения в санаториях и на курортах. Третье место занял спикер Мосгордумы Алексей Шапошников. Его имя в СМИ также упоминалось в связи с бюджетом региона на 2021 год, а также в новостях о выделении 1,7 трлн рублей на поддержку льготных категорий жителей в течение трех ближайших лет.

Четвертое место занял Константин Толкачев (Башкортостан), пятым стал Владимир Нетесов (Воронежская область). В первую десятку также попали Игорь Брынцалов (Московская область), Фарид Мухаметшин (Татарстан), Александр Ведерников (Иркутская область), Магомед Даудов (Чечня) и Владимир Мякуш (Челябинская область).

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