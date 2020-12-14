Беглов ответил единороссам на запрос о листовках про депутата Четырбока

Губернатор Петербурга Александр Беглов ответил на запрос фракции "Единая Россия" Законодательного собрания, в котором депутаты просили его обратить внимание на ситуацию с расклейкой плакатов с парламентарием Денисом Четырбоком. В нескольких районах города появились листовки с его изображением и подписью "Я решаю, когда похоронить ваш бизнес".

Глава города сообщил депутатам, что сейчас полиция решает вопрос о привлечении трех возможных расклейщиков листовок к административной ответственности по статье об оскорблении (ст. 5.61 КоАП). Как только материалы от полиции поступят в администрацию губернатора, комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности составит на виновных протоколы за "самовольное нанесение надписей и рисунков" там, где это не предусмотрено (ст. 37-1 КоАП Петербурга), добавил Беглов.

Он сообщил, что уголовное дело о клевете и административное о порче имущества полиция завести не может. Для этого надо, чтобы потерпевшие сами написали заявления, пояснил губернатор.

Беглов также написал, что исполнительная власть регулярно выявляет и наказывает тех, кто нанес надписи там, где это делать запрещено. Все не соответствующие закону объявления и надписи тоже постоянно удаляют с улиц города, сообщил губернатор.

По словам Беглова, он дал поручение районным администрациям провести вместе с муниципалитетами работу по "пресечению и недопущению подобных нарушений впредь". В частности, глава города предложил напомнить организациям, которые занимаются распространением материалов, что нарушать закон нельзя. Еще губернатор, как следует из его ответа, поручил органам исполнительной власти заняться возобновлением "адресного автоинформирования по телефону граждан и организаций о недопустимости нарушения законодательства" Петербурга.

Петербургский политик и исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров в социальных сетях со ссылкой на знакомого сообщил, что якобы распространение листовок о Четырбоке мог заказать другой депутат от "Единой России", но только муниципальный.

Напомним, депутаты обсуждали расклейку листовок и обращение по этому поводу к губернатору на заседании 2 декабря. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров тогда заявил, что такие агитки якобы могут подрывать основы государственного устройства и систему законодательной власти.

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