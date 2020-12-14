В 2020 году пассажиропоток в петербургском метро сократился на треть из-за пандемии

Подводя итоги уходящего года, заместитель главы ГУП "Петербургский метрополитен" Юлия Звягинцева сообщила, что пандемия COVID-19 существенно повлияла на пассажиропоток городской подземки, который в целом сократился на 38% по сравнению с 2019-м. Наибольший обвал случился в ходе первой волны инфекции - в апреле (-80%).

"В августе-сентябре ситуация улучшилась, на данный момент сокращение перевозки около 38% по отношению к прошлому году", - констатировала Звягинцева, которую цитирует "Деловой Петербург".

Кроме того, на фоне эпидемии граждане стали менее пользоваться картами для оплаты проезда (7% на сегодняшний день против 10% годом ранее), в том числе - "Единой картой петербуржца" и "Мир" - 3,5%. Всего данный способ оплаты выбрали для себя 18 млн человек. Ожидается, что в 2021 году количество таких пассажиров увеличится до 25 млн.