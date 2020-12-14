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17:32

Беглов объявил Петербург готовым к началу массовой вакцинации от коронавируса

фото ЗакС политика Беглов объявил Петербург готовым к началу массовой вакцинации от коронавируса

Губернатор Петербурга Александр Беглов на рабочем совещании с членом городского правительства заявил, что Петербург готов к началу плановой вакцинации от коронавируса, сообщили в Смольном.

По словам Беглова, город уже получил 5 500 доз вакцины, прививать в первую очередь будут медиков, учителей и соцработников. Также Беглов поручил увеличить количество прививочных пунктов и усилить их работу.

Сейчас в Петербурге работает два прививочных пункта, через пару дней откроют еще 12. Планируется, что к 25 декабря заработают 70 подобных пунктов.

Беглов на заседании заявил, что на амбулаторном лечении с коронавирусом находятся около 64 тысячи петербуржцев: напомним, по данным штаба на 14 декабря всего в городе болеют 71,2 тысячи горожан. Он распорядился улучшить организацию лечения пациентов на дому.

Несколькими днями ранее в комитете по здравоохранению заявили, что еще не знают дату начала вакцинации в Петербурге. Перед этим президент Владимир Путин поручил приступить ко всеобщей вакцинации россиян уже на этой неделе, в Москве массовая вакцинация уже началась.

На сегодняшний день зарегистрированы две отечественные вакцины от COVID-19: от центра имени Гамалеи ("Спутник V") и от центра "Вектор" ("ЭпиВакКорона"). Клинические испытания препаратов до сих пор не завершены. 


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