СК завел дело на девушек, разрисовавших храм в Мурманской области

Управление Следственного комитета по Мурманской области возбудило уголовное дело в отношении двух девушек 18-ти и 16 лет из-за надписей на здании церкви в поселке Умба, сообщается на сайте регионального СК.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 148 УК РФ (публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). По версии следствия, 20 ноября девушки в состоянии алкогольного опьянения при помощи баллона с краской нанесли на стены храма "изображения и надписи, оскорбляющие чувства верующих", а также закрасили икону, расположенную над входной дверью.

Теперь девушкам грозит до трех лет лишения свободы. Следователи работают над установлением всех обстоятельств произошедшего, а также мотивов действий подозреваемых.