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18:20

Депутаты вступились за центр спорта в Павловске

фото ЗакС политика Депутаты вступились за центр спорта в Павловске

Депутаты комиссии по образованию, культуре и науке Законодательного собрания Петербурга на заседании 14 декабря решили направить ряд обращений высокопоставленным чиновникам из-за ситуации со спортивным объектом в Павловске, сообщила ЗАКС.Ру член комиссии и депутат ЗакСа от КПРФ Ольга Ходунова. Она рассказала, что в сентябре ГМЗ "Павловск" в лице директора Веры Дементьевой письмом уведомил центр физической культуры, спорта и здоровья "Царское Село" о расторжении договоров на предоставление спортивных объектов в безвозмездную аренду. Речь идет о трех зданиях и спортивном поле рядом с ними. 

По словам Ходуновой, это единственный спортобъект в городе, который проводит занятия бесплатно. Депутат сообщила, что ей поступило множество обращение от жителей Павловска и Пушкина, которые хотят сохранить центр. Ходунова также рассказала, что на заседании комиссии представители спортивного центра сообщили о вложении в объекты около 28 млн рублей за последние пять лет. 

Парламентарий сообщила, что комиссия решила отправить обращения премьер-министру Михаилу Мишустину и в Министерство культуры России, в подчинении которого находится ГМЗ "Павловск". Депутаты попросят ведомство не допустить расторжения договоров со спортивным центром или заключить другие контракты по аренде, сообщила коммунистка. 

Она добавила, что парламентарии решили обратить и к губернатору Петербурга Александру Беглову. Его депутаты хотят попросить в будущем заняться созданием спортивных объектов в Павловске, поделилась Ходунова. По ее словам, также депутаты из комиссии рассматривают вариант обращения к главе Совета Федерации Валентине Матвиенко, "чтобы и она включилась в этот процесс". 

Согласно сайту центра спорта "Царское село", в нем действует 12 секций. Также организация проводит различные спортивные мероприятия: футбольные матчи, спартакиады и другое. Ходунов сообщила, что постоянно занимаются в организации около 500 человек. 

София Саттарова


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