Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Муниципал

14 декабря, 19:20

В МО "Светлановское" лишили мандата депутата от КПРФ

фото ЗакС политика В МО "Светлановское" лишили мандата депутата от КПРФ

Совет муниципального образования "Светлановское" на заседании 8 декабря проголосовал за лишение мандата депутата от КПРФ Константина Сотонина. Соответствующее решение на  сайте совета было опубликовано 14 декабря. 

Причина лишения мандата - сдача декларации о доходах и имуществе позже установленного срока. В августе 2020 года совет "Светлановского" рассмотрел обращение от комитета территориального развития о том, что Сотонин и другой мундеп-коммунист Ян Януш не подали в срок отчеты о доходах. Тогда муниципальные депутаты не захотели лишать мандатов своих коллег. В решении сказано, что отчеты о доходах мундепы не смогли подать из-за решения президента России ввести в стране режим самоизоляции. 

При этом, на сайте муниципалитета нет решения о досрочном лишении полномочий Януша из-за не вовремя сданной декларации. Всего в МО "Светлановское" 20 депутатов, но на заседании в декабре присутствовало только 9 человек, следует из протокола собрания. В Уставе муниципалитета сказано, что решение совета имеет силу, если на заседании присутствовало не менее половины избранных депутатов. Однако, глава МО Янина Евстафьева в начале мероприятия заявила, что кворум имеется, сказано в  протоколе заседания. 

Также 8 декабря совет МО "Светлановское" рассмотрел обращение губернатора Петербурга Александра Беглова о декларации депутата от КПРФ Владимира Ерешкина. Как следует из решения МО, мундепы заслушали объяснения коллеги и вынесли ему предупреждение.  

Напомним, ранее за невовремя сданные декларации своих полномочий лишились не менее шести муниципальных депутатов. В публичном пространстве известно, что из-за несоблюдения сроков подачи отчета о доходах из МО "Финляндский округ" выбыли Дмитрий Денкович (КПРФ) и Елена Бабурина ("Справедливая Россия"), из МО "Город Петергоф" – Сергей Алексеев (КПРФ), из МО "Шувалово-Озерки" – Виктор Магер ("Справедливая Россия") и Сергей Понежа (КПРФ), из МО "Морские ворота" – Сергей Виниченко (самовыдвиженец). Глава комитета по территориальному развитию Андрей Чапуров сообщил, что полномочий лишились еще четыре мундепа, но на сайтах их МО нет решений о лишении их мандатов из-за деклараций. 

Также известно о том, что места в совете потеряли четыре депутата, которые якобы совершили ошибки в своих отчетах о доходах. Их лишили мандатов после обращения губернатора Беглова в их муниципалитеты. 

София Саттарова


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

14 декабря, 20:50 В ряде домов на севере Петербурга пропало электричество

14 декабря, 19:30 С 14 по 18 декабря в Петербурге будут разведены мосты в ночное время

14 декабря, 18:52 Беглов поведал о восстановлении охраняемых ЮНЕСКО исторических домов в центре Петербурга

14 декабря, 18:25 Более 1700 петербуржцев воспользовались услугой платной парковки на улице Рубинштейна

14 декабря, 17:58 СК завел дело на девушек, разрисовавших храм в Мурманской области

14 декабря, 16:55 "Интерфакс": Экс-замдиректора Росгвардии Милейко обвинили в особо крупном мошенничестве

14 декабря, 15:55 "Фикция": Россияне ругают приложение для отправки вопросов на пресс-конференцию Путина

14 декабря, 14:26 На петербургские маршруты вышли новые современные автобусы

14 декабря, 12:59 "Это биополитика": Оксана Пушкина сочла приказ Минздрава ограничением права женщин на аборт

14 декабря, 12:47 Обнаруженные на стройке старинные надгробия установят на Митрофаньевском кладбище

Упоминаемые персоны
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:50 В ряде домов на севере Петербурга пропало электричество

20:16 The Insider и Bellingcat назвали имена людей, которые могут быть причастны к отравлению Навального

19:30 С 14 по 18 декабря в Петербурге будут разведены мосты в ночное время

19:20 Муниципал: В МО "Светлановское" лишили мандата депутата от КПРФ

18:52 Беглов поведал о восстановлении охраняемых ЮНЕСКО исторических домов в центре Петербурга

18:47 Эффективность вакцины от коронавируса "Спутник V" оценили в 91,4%

18:28 Суд снова отказался продлить испытательный срок Егору Жукову

18:25 Более 1700 петербуржцев воспользовались услугой платной парковки на улице Рубинштейна

18:20 Депутаты вступились за центр спорта в Павловске

17:58 СК завел дело на девушек, разрисовавших храм в Мурманской области

17:43 Беглов призвал чиновников "усилить работу по проведению рейдов" в новогодние праздники

17:32 Беглов объявил Петербург готовым к началу массовой вакцинации от коронавируса

17:23 В 2020 году пассажиропоток в петербургском метро сократился на треть из-за пандемии

16:55 "Интерфакс": Экс-замдиректора Росгвардии Милейко обвинили в особо крупном мошенничестве

16:24 Беглов ответил единороссам на запрос о листовках про депутата Четырбока

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru