В МО "Светлановское" лишили мандата депутата от КПРФ

Совет муниципального образования "Светлановское" на заседании 8 декабря проголосовал за лишение мандата депутата от КПРФ Константина Сотонина. Соответствующее решение на сайте совета было опубликовано 14 декабря.

Причина лишения мандата - сдача декларации о доходах и имуществе позже установленного срока. В августе 2020 года совет "Светлановского" рассмотрел обращение от комитета территориального развития о том, что Сотонин и другой мундеп-коммунист Ян Януш не подали в срок отчеты о доходах. Тогда муниципальные депутаты не захотели лишать мандатов своих коллег. В решении сказано, что отчеты о доходах мундепы не смогли подать из-за решения президента России ввести в стране режим самоизоляции.

При этом, на сайте муниципалитета нет решения о досрочном лишении полномочий Януша из-за не вовремя сданной декларации. Всего в МО "Светлановское" 20 депутатов, но на заседании в декабре присутствовало только 9 человек, следует из протокола собрания. В Уставе муниципалитета сказано, что решение совета имеет силу, если на заседании присутствовало не менее половины избранных депутатов. Однако, глава МО Янина Евстафьева в начале мероприятия заявила, что кворум имеется, сказано в протоколе заседания.

Также 8 декабря совет МО "Светлановское" рассмотрел обращение губернатора Петербурга Александра Беглова о декларации депутата от КПРФ Владимира Ерешкина. Как следует из решения МО, мундепы заслушали объяснения коллеги и вынесли ему предупреждение.

Напомним, ранее за невовремя сданные декларации своих полномочий лишились не менее шести муниципальных депутатов. В публичном пространстве известно, что из-за несоблюдения сроков подачи отчета о доходах из МО "Финляндский округ" выбыли Дмитрий Денкович (КПРФ) и Елена Бабурина ("Справедливая Россия"), из МО "Город Петергоф" – Сергей Алексеев (КПРФ), из МО "Шувалово-Озерки" – Виктор Магер ("Справедливая Россия") и Сергей Понежа (КПРФ), из МО "Морские ворота" – Сергей Виниченко (самовыдвиженец). Глава комитета по территориальному развитию Андрей Чапуров сообщил, что полномочий лишились еще четыре мундепа, но на сайтах их МО нет решений о лишении их мандатов из-за деклараций.

Также известно о том, что места в совете потеряли четыре депутата, которые якобы совершили ошибки в своих отчетах о доходах. Их лишили мандатов после обращения губернатора Беглова в их муниципалитеты.

София Саттарова

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