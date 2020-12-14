The Insider и Bellingcat назвали имена людей, которые могут быть причастны к отравлению Навального

Издания The Insider и Bellingcat опубликовали совместное расследование, в котором рассказывают о том, кто и каким образом может быть причастен к отравлению политика Алексея Навального.

Проанализировав ряд данных - в том числе закрытого характера - журналисты пришли к выводу, что за покушением на оппозиционера мог стоять целый спецотряд, состоящий из предполагаемых сотрудников ФСБ, якобы уже не первый год следящих за его передвижением по России.

Как утверждают авторы изыскания, группа состоит из восьми человек - их имена удалось выяснить благодаря мониторингу биллинга телефонных разговоров. Главой команды якобы мог быть химик Станислав Макшаков, который, пишут издания, в семидесятых годах прошлого века трудился в закрытом институте под Саратовом, где в своё время появился на свет яд "Новичок". Остальные фигуранты расследования - Олег Таякин, Алексей Александров, Иван Осипов, Константин Кудрявцев, Алексей Кривощеков, Михаил Швец, Владимир Паняев. Часть мужчин имеет медицинское и химическое образование.

Некоторые члены команды, продолжили в The Insider, якобы в течение последних трёх лет постоянно следили за перемещением Навального по стране и практически повсюду следовали за ним.

Также, отметили авторы материала, Навального намеревались отравить ещё в июле текущего года: тогда политик с супругой Юлией путешествовали в Калининград. Во время посещения одного из местных ресторанов женщине резко стало плохо. Привлеченные к расследованию эксперты предположили, что Юлию могли отравить, однако интоксикация была слабой.

По информации Bellingcat, Александров, Осипов и Паняев в августе в тех же, что и Навальный числах, якобы летали в Новосибирск и Томск.

Журналисты отмечают, что отравление могло произойти вечером 19 августа в томской гостинице Xander. На следующий день утром, напомним, Навальному резко стало плохо на борту самолета, летевшего из сибирского города в Москву.

Далее, пишут издания, сразу после того, как Навальный был госпитализирован в омскую инфекционную больницу, в тот же день - 20 августа - член группы Таякин якобы полетел из Москвы в Горно-Алтайск с тем, чтобы, возможно, посетить Институт химико-энергетических технологий в Бийске, специалисты которого, среди прочего, занимаются устранением последствий воздействия химоружия. В Горно-Алтайск, как считают авторы расследования, могли поехать и другие участники формирования, которые могли находиться в те дни в Томске и Новосибирске.

В то же время, отдельно отмечают авторы расследования, данных о том, что кто-либо из упомянутых выше лиц мог находиться в больнице в Омске, где в коме лежал Навальный, нет.

Журналисты американского телеканала CNN, где также вышел материал об отравлении Навального, попытались попасть домой к Таякину и поинтересоваться его причастностью к делу, однако мужчина не стал ничего отвечать, захлопнув перед ними дверь.

Команда Навального в какой-то момент подключилась к расследованию The Insider и Bellingcat. Политик, комментируя материал, заявил следующее: "Дело раскрыто".

Добавим, власти России продолжают отрицать причастность к отравлению Навального, при этом несколько независимых европейских лабораторий - в том числе ОЗХО - нашли в крови оппозиционера следы яда из токсинов группы "Новичок". Президент Владимир Путин заявил на прошлой неделе, что уголовное дело по этому факту завести "нельзя". Он сетует на неготовность идти на контакт с РФ немецких специалистов, хотя Навальный впал в кому на территории Сибири.