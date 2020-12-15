Вишневский призывает коллег по ЗакСу подписать повторное обращение в СК из-за покушения на Навального

Депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский написал ещё одно обращение в Следственный комитет с требованием рассмотреть возможность возбуждения уголовного дела по факту отравления политика Алексея Навального - особенно, с учетом новых деталей, появившихся в процессе.

Днём ранее журналисты Bellingcat и The Insider при участии ФБК опубликовали большое расследование, посвященное людям, которые могут быть причастны к покушению на оппозиционера.

"Один раз мы уже обращались в СКР, требуя возбудить уголовное дело. Нам ответили отписками и отказами. Теперь мы обращаемся повторно, настаивая на проверке в порядке п. 2 ст. 144 УПК РФ - в связи с сообщением о преступлении, распространенном в СМИ. И по ее результатам повторно настаиваем на возбуждении уголовного дела по ст. 277 УК РФ "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля", - оповестил Вишневский в соцсетях.

Документ уже подписал коллега "яблочника" по парламенту Максим Резник.

Вишневский намерен поднять вопрос на заседании ЗакСа в среду, 16 декабря.

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