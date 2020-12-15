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9:51

"Это здорово": Губернатор НАО объявил 31 декабря нерабочим днём

фото ЗакС политика "Это здорово": Губернатор НАО объявил 31 декабря нерабочим днём

Руководитель Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный известил, что принял решение сделать 31 декабря выходным днём - чтобы люди посвятили себя предновогодним праздничным хлопотам. 

"Почти 90% поддержали эту идею. Это здорово, ведь 31 декабря всегда ассоциируется с приятными хлопотами, запахом мандаринов и ожиданием новогоднего чуда в семейном кругу", - поделился мнением губернатор на своей странице "ВКонтакте".

При этом некоторым категориям граждан всё же придется выйти на работу 31 числа, поэтому в этот день, а также 26 декабря, в детсадах будут работать дежурные группы.

В 2020 году 31 декабря приходится на будний день и считается рабочим. Региональные власти вправе самостоятельно объявить этот день выходным. Такое решение уже приняли более двух десятков регионов, в том числе в СЗФО – Мурманская и Архангельская области, Карелия.

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