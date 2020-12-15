Путин поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США

Российский глава Владимир Путин решил поздравить Джо Байдена с победой на выборах нового американского президента, оповещает РИА "Новости", ссылаясь на заявление пресс-службы Кремля.

Примечательно, но Путин не стал звонить Байдену, отправив лишь телеграмму. Политик выразил надежду, что, несмотря на разногласия, РФ и Штаты - как страны, ответственные за "глобальную стабильность" - будут и дальше кооперироваться по всем мировым вопросам.

"Со своей стороны готов к взаимодействию и контактам с Вами", - пообещал Путин.

Отметим также, сегодня коллегия выборщиков проголосовала за следующего президента США - им станет Джо Байден. Таким образом, кандидат от демократов преодолел необходимый рубеж в 270 голосов.

Далее, согласно протоколу, решение коллегии выборщиков должно пройти сертификацию в американском конгрессе, которая состоится 6 января.

Ожидается, что инаугурация нового президента США состоится через две недели после этого, 20 января.