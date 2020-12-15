После отравления Навального Шлосбергу интересно, чем в принципе занята ФСБ

Лидер псковского "Яблока" Лев Шлосберг, ознакомившийся с расследованием изданий Bellingcat и The Insider, в котором говорится об августовском отравлении Алексея Навального и предшествовавшей слежке за ним, вслух порассуждал о деятельности ФСБ и сфере ее интересов. Живущий в Пскове напротив регионального управления ведомства, он часто замечает, что свет в окнах этого здания не гаснет до утра. При этом, считает Шлосберг, всех потенциальных иностранных агентов здесь давно уже должны были вычислить, в связи с чем ему интересно, чем занята эта силовая структура, "у которой нет никаких пределов ресурсов".

"Хочет потратить миллиард - потратит миллиард, хочет потратить сто миллиардов - потратит сто, хочет обеспечить сотрудников какими-то уникальными условиями оплаты труда, кличками, секретностью, возможностями летать по подложным паспортам, все что угодно - пожалуйста, ни в чем нет отказа. <...> Как она защищает права и свободы граждан, вот этот меч на фоне щита - он для кого меч и для кого щит? Если вы занимаетесь именно тем, чем занимаетесь, так и скажите, что такое у нас теперь государство, полицейское", - задался он вопросами на собственном YouTube-канале.

По мнению Шлосберга, на предстоящей 17 декабря прямой линии с президентом будет по-настоящему иметь значение только одно: спросят у Владимира Путина что-нибудь по существу расследования об отравлении или нет, поскольку все другие вопросы, уверен политик, строго отфильтрованы и "причесаны".

В совместном материале Bellingcat и The Insider, базирующемся на биллингах и "слитых" номерах телефонов утверждается, что целая группа сотрудников ФСБ, связанная с ведомственным институтом криминалистики, долгое время могла следить за Навальным и якобы может иметь какое-то отношение к его отравлению. В материале называются конкретные имена и должности восьмерых человек.