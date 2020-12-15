Депутат Боярский сравнил расследование об отравлении Навального с "Криминальным чтивом"

Член фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергея Боярский прокомментировал совместное расследование Bellingcat, The insider и Фонда борьбы с коррупцией, в котором называются имена сотрудников ФСБ, которые якобы могли бы быть причастны к отравлению политика Алексея Навального.

Единоросс нашел логичным, что оппозиционер представил свою версию случившегося. Каждый сам для себя решит, насколько изложенным Навальным сведениям можно доверять, заявил Боярский в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Петербурге".

"Я сторонник более официальных данных, более официальной позиции. Если с нами поделятся фактами, а не домыслами о том, что имело место быть на территории России или тем более на территории Германии, тогда это будет серьезный разговор. Пока что это такой детектив, Pulp Fiction (англ. "Криминальное чтиво" - ЗАКС.Ру)", - сказал Боярский.

Депутат также высказался об участии в расследовании иностранных изданий:

"Я не то, чтобы им до конца не доверяю. Я им не доверяю совсем. У нас совершенно разные цели и задачи в информационном пространстве. Уж кого-кого, а наших коллег в Европе и коллег за океаном нельзя причислить к тем, кто хочет докопаться до истины или хочет предоставить равные условия доступа к той или иной информации".

Отметим, что Боярский признался, что еще не изучал это расследование, а с его содержанием знаком по рассказам знакомых.

Напомним, журналисты Bellingcat и The Insider опубликовали материал, в котором показали, что на протяжении трех лет за Навальным могла следить группа из восьми человек, которые могут быть связаны с Институтом криминалистики ФСБ и НЦ "Сигнал". Авторы материалы утверждают, что политика пытались отравить еще в июле 2020 года и едва не убили при этом его жену.

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