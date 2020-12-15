Смольный выделил ещё 100 млн рублей на строительство коричневой ветки метро

Петербургские чиновники решили выделить ещё 100 млн рублей на возведение коричневой - Красносельско-Калининской - ветки метро: документ о перераспределении бюджетных средств уже подписал городской глава Александр Беглов.

Уточняется, что речь идёт о строительстве участка между станциями "Казаковская" и "Путиловская". Дополнительное финансирование предусмотрено для проектно-изыскательских работ.

Напомним, также накануне правительство Петербурга и группа ВТБ подписали соглашение о безвозмездной передаче городу 65% акций АО "Метрострой Северной Столицы".

Долгое время единственным подрядчиком по строительству городской подземки было ОАО "Метрострой". В последние пару лет компания пережила финансовый кризис, имела большие долги по зарплате перед рабочими. В конце 2019 года в отношении бывшего гендиректора компании Николая Александрова было возбуждено дело о мошенничестве.

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