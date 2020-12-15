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12:20

Миронов выступил за создание специального Совета по ценам

фото ЗакС политика Миронов выступил за создание специального Совета по ценам

Лидер справедливороссов Сергей Миронов представил свой план борьбы с ростом цен на базовые продукты питания, которым в последние дни сильно недоволен президент Владимир Путин. Полезно, в том числе, считает он, обратиться к недавнему успешному опыту зарубежных стран. Некоторые из них, по словам Миронова, например, Франция, до сих пор держит около 20% товаров под строгим государственным ценовым регулированием и тем самым спасает малоимущих граждан от монополистов. Кроме того, по мнению думского депутата, ничто не мешает создать специальный институт, всецело бы посвятивший себя проблеме.

"Я уже предлагал правительству создать рабочую группу по ценовой политике с привлечением представителей ЦБ, депутатского корпуса, бизнеса, экономистов. Считаю, что можно пойти дальше и сформировать постоянно действующий орган - Совет по ценам. Такие совещательные структуры действуют в целом ряде зарубежных стран с рыночной экономикой, например, в Испании", - цитирует социал-демократа его пресс-служба.

Напомним, что на прошлой неделе Генпрокуратура начала изучать обстоятельства роста цен на продовольствие, а Путин дал правительству семь дней на то, чтобы его остановить, сочтя недопустимым постоянное подорожание макарон.

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