Володин: Пять депутатов Госдумы повторно подхватили COVID-19

В начале очередного пленарного заседания Государственной думы её спикер Вячеслав Володин известил, что пять парламентариев, ранее переболевших коронавирусом, вновь подхватили инфекцию, делится ТАСС.

По словам председателя нижней палаты федерального собрания, в числе заболевших - 81-летний учёный-полярник Артур Чилингаров.

В конце ноября Володин сообщал о том, что более 20 депутатов лечатся от COVID-19 в больницах. Ещё раньше стало известно, что не менее 120 народных избранников уже столкнулись с инфекцией и победили её. Сегодня Володин назвал другую цифру - 157 человек.

На сегодняшний день лишь один парламентарий стал жертвой коронавируса - это представитель Чечни Ваха Агаев.