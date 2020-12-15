Навальный обратится в ФСБ и СК из-за новых сведений о его отравлении

Политик Алексей Навальный, чьему отравлению посвятили свежее расследование Bellingcat и The Insider, рассказал, что собирается в связи с этим писать заявления в ФСБ и Следственный комитет, поскольку они содержат новую информацию, а иных легальных механизмов повлиять на правоохранительную систему у него как у гражданина больше нет.

"Я открываю уголовно-процессуальный кодекс, и я дохожу до статьи: "Сообщение о преступлении". В соответствии со статьей уголовно-процессуального кодекса мы делаем сообщение о преступлении, которое будет отправлено и в СК, и в ФСБ. Вы можете смеяться сколько угодно, но другой процедуры здесь не существует", - произнес он в интервью "Эху Москвы".

В резонансном журналистском материале называются имена и должности восьмерых человек, которые, как утверждается, якобы могли быть причастны к покушению на Навального, причем некоторые из них следили за политиком по всей России в течение трех с лишним лет. По сведениям авторов публикации, все члены этой специальной группы тесно связаны с ФСБ.

Отметим, что в России так и не возбудили уголовного дела по факту отравления политика, случившегося 20 августа на территории Сибири. Лидеры стран Евросоюза открыто заявили ранее о том, что в случае с Навальным мир стал свидетелем использования химического оружия и что тем самым была нарушена конвенция о его запрещении.