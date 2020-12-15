Вице-спикер Соловьев прокомментировал слухи о себе в недавно созданном Telegram-канале

Заместитель председателя Законодательного собрания Петербурга Сергей Соловьев ("Единая Россия") 15 декабря начал вести личный Telegram-канал, который так и назвал "Сергей Соловьев". За первую половину дня он сделал три поста, в которых высказался о слухах, которые ходят о нем в других каналах и блогах.

Депутат с сожалением отметил, что ему приходится ежедневно наблюдать, как читателей вводят в заблуждение и манипулируют общественным сознанием, "выдавая собственные фантазии за истину и публикуя откровенную ложь".

Вице-спикер прокомментировал информацию о том, что он якобы "перешел на сторону Смольного". Об этом в Telegram особенно много писали после того как губернатор Александр Беглов 12 декабря совершил объезд Адмиралтейского района в сопровождении Соловьева. Вице-спикер остановился на публикации Telegram-канала Павла Смоляка, заявив, что автор придал политическое значение хозяйственному вопросу.

- Я депутат от этого района. Как я могу не приехать, если меня приглашает глава на объезд, и показать, что мы делали? Если бы я не поехал, кто-нибудь сказал бы: "А почему не ездят депутаты", - предположил Соловьев в разговоре с ЗАКС.Ру.

Он также высказался о посте исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова. Пивоваров ранее писал, что депутат муниципального совета МО № 78 и близкий соратник вице-спикера Виктор Быков якобы мог участвовать в распространении листовок, дискредитирующих парламентария ЗакСа Дениса Четырбока. По словам Пивоварова, ему об этом сообщил старый знакомый, на которого работали расклейщики этих плакатов. Соловьев напомнил, "что уже получен ответ губернатора на депутатский запрос с указанием участников этой провокации". Пивоварова заместитель председателя ЗакСа охарактеризовал как "ярого антигосударственника и провокатора".

Отвечая на вопрос ЗАКС.Ру, вице-спикер рассказал, что Четырбок "просто хохочет" над подобными публикациями.

Наконец, Соловьев высказался о рассуждениях "телеграмщиков" о его возможной причастности к информационным вбросам об обыске, который якобы проводился в квартире дочери спикера ЗакСа Вячеслав Макаров. Информация об этом появилась на канале "АНП", а на одноименном сайте вышло интервью с вице-спикером, что дало почву для слухов.

"Уродливые моральные качества авторов каналов приводят к расколу в обществе, разрушают нравственные и духовные основы, способствуют проникновению в умы нормальных людей социальной заразы - равнодушия, невежества и черствости. Откровенная заказуха не сможет очернить светлого и порядочного имени нашего руководителя полковника Макарова, который призвал все эти продажные каналы бороться в открытую с ним, но не трогать святое", - заявил единоросс.

Отметим, что Telegram-канал "Сергей Соловьев" был создан еще 9 декабря, но первый пост в нем появился через шесть дней. Вице-спикер сообщил ЗАКС.Ру, что не планировал начинать свое общение с подписчиками с ответа на чужие посты:

- Так получилось, что я его подготовил, уже планировал открыть и тут раз, эти события, информационные поводы пошли. Просто стечение обстоятельств. Не было такого, чтобы я разозлился и побежал вести Telegram-канал. Это было в планах работы по выборам. Почему нет? Не вижу в этом ничего плохого. Я не стал делать какие-то скрытные каналы, назвал его "Сергей Соловьев".

Вице-спикер заверил, что будет стараться высказываться в Telegram по всем важным политическим событиям.

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