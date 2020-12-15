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12:59

Суд прекратил дело активиста Иванкина, побывавшего под арестом за пикет против плебисцита по Конституции

фото ЗакС политика Суд прекратил дело активиста Иванкина, побывавшего под арестом за пикет против плебисцита по Конституции

Октябрьский райcуд Петербурга счёл, что возбужденное в отношении активиста Павла Иванкина административное дело следует прекратить, информирует адвокат "Апологии Протеста" Александр Передрук.

В рамках возбужденного ещё в феврале дела, в июле Иванкин провёл 5 суток в спецприёмнике (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

Поводом для преследования активиста стало его участие в одиночном пикете 15 февраля возле ТК "Галерея": в тот дель у центра прошла серия одиночных пикетов против поправок в Конституцию. Полиция сочла, что в руках мужчина держал плакат, содержащий "провокационный и экстремистский характер, призывающий к незаконным действиям". Однако на листе бумаги было высказано предположение, что нужно поменять некого "пересидента".

Ранее петербургский Горсуд отправил дело на новое рассмотрение, в рамках которого нижестоящая инстанция и прекратила дело из-за отсутствия состава правонарушения.

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