Суд прекратил дело активиста Иванкина, побывавшего под арестом за пикет против плебисцита по Конституции

Октябрьский райcуд Петербурга счёл, что возбужденное в отношении активиста Павла Иванкина административное дело следует прекратить, информирует адвокат "Апологии Протеста" Александр Передрук.

В рамках возбужденного ещё в феврале дела, в июле Иванкин провёл 5 суток в спецприёмнике (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

Поводом для преследования активиста стало его участие в одиночном пикете 15 февраля возле ТК "Галерея": в тот дель у центра прошла серия одиночных пикетов против поправок в Конституцию. Полиция сочла, что в руках мужчина держал плакат, содержащий "провокационный и экстремистский характер, призывающий к незаконным действиям". Однако на листе бумаги было высказано предположение, что нужно поменять некого "пересидента".

Ранее петербургский Горсуд отправил дело на новое рассмотрение, в рамках которого нижестоящая инстанция и прекратила дело из-за отсутствия состава правонарушения.