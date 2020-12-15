Столичного муниципала вызвали в полицию из-за ролика о правах ЛГБТ

Московского муниципального депутата района Щукино Анастасия Брюханову вызвали на опрос в полицию и прокуратуру из-за опубликованного на YouTube ролика о правах членов ЛГБТ-сообщества.

"Вчера направили в муниципалитет почему-то на чужое имя требование явиться в прокуратуру. И мне на мобильный позвонили из полиции тоже, сказали, что есть обращение проверить мой ролик про ЛГБТ на гей-пропаганду среди несовершеннолетних", – поделилась мундеп в разговоре с "МБХ медиа".

По словам Брюхановой, правоохранители организовали проверку соблюдения законодательства о правах несовершеннолетних при размещения в интернете обозначенного видео.

После посещения прокуратуры, прошедшего минувшим утром, у Брюхановой остались смешанные впечатления, поскольку сотрудники ведомства задавали ей "странные вопросы".

"[Спрашивали], были ли у меня намерения распространять этот ролик именно среди детей; какие [возрастные] настройки выставлены в YouTube - я сказала, что там не для детей указано. [Спрашивали], что побудило меня снимать это видео, и были ли у меня до того, как я начала снимать это видео, какие-то экспертные заключения. Я так понимаю, что эти вопросы начальство прислало", - полагает муниципал.

В начале ноября Брюханова разместила на видеохостинге ролик о том, как она ходит по улице и задаёт прохожим вопросы о правах ЛГБТ-людей. Большинство опрошенных согласились, что сексуальные меньшинства должны быть защищены законом наравне с остальными гражданами.