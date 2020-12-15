Оперативники обыскивают крупный петербургский охранный холдинг

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу проводит обыск в офисе крупного охранного холдинга "Стаф Альянс", информирует 47news. Оперативные мероприятия проходят также в компаниях, аффилированных с предприятием.

Обыск санкционировали постфактум возбуждения уголовного дела о незаконной банковской деятельности (статья 172 УК РФ).

ООО "ОП "Стаф-Альянс" начало оказывать охранные услуги с 2009 года. Компания в равных долях принадлежит бывшим силовикам Михаилу Тимофееву, Андрею Гаврилову и Андрею Кураторову, а также Владимиру Чирикину.

На сайте предприятия указано, что его клиентами являются "Газпром", IKEA, "Ростелеком", "Эльдорадо", футбольный клуб "Зенит", автозавод Nissan, РосДорБанк.